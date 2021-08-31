Путин: Россия помнит о вкладе всех стран антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия чтит подвиги участников Северных конвоев и помнит о вкладе в победу над нацизмом всех стран антигитлеровской коалиции, отмечает президент РФ Владимир Путин. Он направил поздравление участникам и гостям торжественных мероприятий, посвященных 80-летию прихода первого союзного конвоя в порт Архангельска, сообщается во вторник на сайте Кремля.

"История арктических конвоев - важная часть летописи Второй мировой войны. Налаженные союзниками морские поставки вооружений, военной техники, продовольствия и стратегического сырья помогли сорвать планы гитлеровского руководства, рассчитывавшего на изоляцию нашей страны, стали ярким символом объединения усилий в противостоянии нацистской агрессии", - говорится в послании президента.

Путин напомнил, что первый конвой избежал потерь, однако большинство из последующих сорока конвоев столкнулось с тяжелейшими испытаниями, потеряв десятки судов и кораблей сопровождения, тысячи моряков погибли.

"В России свято чтят подвиги тех, кто принимал участие в Северных конвоях, помним о вкладе в победу над нацизмом всех стран антигитлеровской коалиции", - подчеркивается в поздравлении российского лидера. "Рассчитываю, что память о боевом братстве военной поры послужит развитию конструктивного международного диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности", - резюмировал президент. Он пожелал ветеранам здоровья, бодрости духа и благополучия.

Северными (арктическими) конвоями в годы Великой Отечественной войны в СССР доставлялись грузы по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании морем через Северную Атлантику. Первый конвой, получивший название "Дервиш", был сформирован в Ливерпуле 12 августа и отправился в Северную Атлантику из Исландии 21 августа 1941 года. В порт Архангельска он прибыл 31 августа. Всего с августа 1941 года по май 1945 года был проведен 81 конвой (в СССР - 42 конвоя, из СССР - 39) - это более 1,4 тыс. судов. В советские порты было доставлено 4,2 млн т. грузов, в том числе 7 тыс. самолетов и 5 тыс. танков.