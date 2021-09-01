Захарова призвала спецслужбы Чехии расследовать взрывы на складах, а не следить за Земаном

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Чешским спецслужбам следовало бы заняться расследованием взрывов во Врбетице, а не прослушкой президента республики Милоша Земана. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в среду в своем Telegram-канале .

Она обратила внимание, что Земан в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk рассказал, что его прослушивают чешские спецслужбы. "Теперь становится понятно, почему столько лет чешские спецслужбы не могли провести расследование той трагедии [взрывов во Врбетице]. Им некогда, у них много важных дел - надо следить за ненадежными, - констатировала Захарова. - История, конечно, невероятная: непонятное оружие, на неподконтрольных складах, нерасследуемое происшествие, придуманный российский след, прослушиваемое ближайшее окружение президента... Вопросов все больше".

Российско-чешские отношения резко обострились после того, как 17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.