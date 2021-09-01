Лавров: у РФ нет проблем со странами Европы, которые следуют своим национальным интересам

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия поддерживает хорошие отношения со странами Европы, правительства которых имеют свои национальные интересы и стремятся удовлетворить потребности населения. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Если какая-то конкретная страна имеет правительство, озабоченное национальными интересами, озабоченное проектами, которые будут отвечать нуждам населения, нуждам экономики, ее росту, и поиском партнеров, которые максимально эффективно могут эти задачи помогать решать, то никаких проблем в отношениях со страной Центральной, Восточной Европы или с любой другой страной мира у нас не существует", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил тесные отношения с Венгрией, "которую в том числе и за это пытаются критиковать в Евросоюзе". "Венгрию, Польшу называют странами, которые не подчиняются общим евросоюзовским нормам и принципам, проводят референдумы, которые подвергают сомнению права ЛГБТ, - добавил он. - В Венгрии провели референдум по точно такому же закону, который есть в РФ. Он никому ничего не запрещает, он просто вводит административную ответственность за пропаганду этой ЛГБТ-идеологии для несовершеннолетних", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что РФ и Венгрия тесно сотрудничают по гуманитарным вопросам. По его словам, страны активно выступают за защиту христиан, в том числе и на Ближнем Востоке. "Кстати, Польша тоже не стыдится своего прошлого и настоящего, а в других европейских странах, когда начинаем говорить о необходимости возвысить голос в защиту христиан, нам говорят: "Это не очень политически корректно", - отметил министр.

Он уточнил, что РФ осуществляет экономические проекты с рядом стран в Восточной Европе, однако с Чехией взаимодействие в этой сфере прекратилось. "С Чехией было тоже немало задумок, но вот в последние месяцы Чешская Республика решила встать на русофобские рельсы, откровенно дискриминационные приняла решения, в том числе об исключении Росатома в тендере на строительство нового блока АЭС, и все это оправдывала придумками, которые опять никем никогда не были доказаны", - пояснил Лавров.

"Мы уже привыкли к тому, что нас обвиняют в самых разных смертных грехах, не предъявляя никаких доказательств. <...> А наши просьбы предоставить соответствующие факты игнорируются. <...> Это очень несерьезная позиция, и она просто обнажает западную линию на голословное русофобское нагнетание напряженности", - подытожил министр.