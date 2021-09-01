В Минцифры сообщили о разработке сервиса по предотвращению двойного голосования на выборах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов сообщил, что министерство разработало сервис, который поможет избиркомам предотвратить случаи двойного голосования на выборах.

"Мы сейчас реализовали в личном кабинете участников избирательного процесса сервис, который нацелен на то, чтобы быть помощником председателям избирательных комиссий в принятии решения по выдаче бюллетеней", - сказал Качанов на заседании ЦИК в среду.

По его словам, члены участковых комиссий смогут мгновенно получить информацию о том, включен ли избиратель в список участников дистанционного электронного голосования и не получил ли он уже бюллетень на другом избирательном участке.

Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что проблема двойного голосования проявилась в первую очередь на зарубежных избирательных участках, поэтому сервис будет доступен за рубежом, а также в семи регионах России, где будет применяться онлайн-голосование. "Мы подготовили сюрприз для провокаторов, готовых проверить систему на прочность. Механизм нам позволит не допустить разного рода провокаций, о которых знаем точно - они готовятся", - отметила глава ЦИК.

Впоследствии на заседании комиссии Центризбирком принял решение рекомендовать избиркомам использовать этот сервис на выборах 2021 года в тестовом режиме.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.