Временные избирательные участки откроют в больницах для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пациенты с коронавирусной инфекцией, находящиеся в больницах, смогут проголосовать на сентябрьских выборах на временных избирательных участках, открытых при необходимости в красных зонах. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии в среду.

"Там, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, мы предлагаем создавать временные избирательные участки", - сказал Булаев.

Он уточнил, что в избирательные комиссии там смогут войти люди, работающие в этих учреждениях. "Никаких иных людей мы туда включать не можем. Люди, работающие там, могут войти в комиссию", - сказал Булаев. По его словам, после голосования бюллетени и протоколы выносить с этих участков не будут, чтобы не допустить распространения инфекции. "Все, что касается результатов, передаем так же, как на судах, - по техническим каналам связи. Мы считаем, что, соблюдая эти меры и меры Роспотребнадзора, можно организовать безопасное голосование", - сказал Булаев.

Он подчеркнул, что организовать временный участок можно будет после соответствующего обращения руководства лечебного учреждения. "Мы не можем не пойти им навстречу, если такие предложения есть. Право голоса никто не отнимает, желание проголосовать - это святое желание. Предлагаемый вариант абсолютно безопасен и эффективен", - сказал Булаев.

Как уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, избирком не навязывает такую форму голосования. "Там, где есть потребность и есть желающие, мы даем возможность организоваться [голосование] со всеми мерами предосторожности", - сказала она.

В больницах, СИЗО, на судах и полярных станциях голосование будет проходить один день - 19 сентября. "Можно и трехдневное, если избирательная комиссия субъекта федерации совместно с администрацией заведения достигнет понимания того, что такое голосование целесообразно проводить в течение трех дней. Общие правила, которые мы утверждаем, - один день, 19 сентября", - сказал Булаев. Он уточнил, что в случае трехдневного голосования необходимо большее количество организационных мероприятий.

О выборах

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.