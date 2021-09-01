Захарова: отказ Украины пускать автомобили с номерами Приднестровья возмутителен

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Отказ Украины пускать на свою территорию автомобили с номерными знаками Приднестровья возмутителен и наносит удар по интересам всех жителей региона. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"С 1 сентября 2021 года Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых нейтральных номеров, реально оформленное количество которых, к слову, сейчас многократно ниже потребностей 120 тыс. автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан", - указала дипломат.

В комментарии подчеркивается, что блокадные меры Киева в отношении Приднестровья "окажут самое негативное влияние на процесс урегулирования конфликта на Днестре, сведут на нет все усилия по восстановлению его позитивной динамики". "Тем самым Украина полностью дискредитирует себя как гаранта и посредника в работе "Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат "5+2")", - обратила внимание Захарова.

"Похоже, что борьба с собственным населением и украинскими гражданами, проживающими на близлежащих территориях, становится "фирменным знаком" политики нынешнего руководства Украины, зачастую вопреки собственным интересам выполняющего указания зарубежных кураторов. Вслед за бесчеловечными водной блокадой Крыма и социально-экономической изоляцией Донбасса, украинские политики принялись за удушение жителей Приднестровья", - отмечается в документе.

Официальный представитель МИД РФ также призвала Киев неукоснительно соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а международные структуры, в частности Европейский союз, дать адекватную оценку поведению "своих украинских подопечных".

Ранее в среду пресс-служба МИД Приднестровья информировала, что Киев уведомил Тирасполь о вступлении в силу запрета на въезд и транзит через территорию Украины автомобилей с номерными знаками непризнанной республики.

История вопроса

Протокольное решение об участии в международном дорожном движении транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, было принято Кишиневом и Тирасполем в апреле 2018 года. После этого приднестровским автолюбителям начали выдавать нейтральные номерные знаки, которые разработали при содействии миссии ЕС по мониторингу украинско-молдавской границы. Однако оформила эти номера лишь небольшая часть приднестровских автомобилистов из-за проблем, возникших в ходе реализации соглашения. В частности, позже выяснилось, что от приднестровских автомобилистов, получивших нейтральные номера, стали требовать оформление также молдавских водительских прав. Это вызвало критику со стороны Тирасполя и затормозило регистрацию машин.

Чтобы ускорить этот процесс, Молдавия и Украина планировали запретить выезд за рубеж автомобилей с приднестровской символикой с 1 января 2020 года. Власти Тирасполя расценили эти действия как блокаду, которая, по их мнению, ограничивает права жителей региона. Они пригрозили, что в ответ запретят автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. По просьбе Кишинева Киев дважды переносил вступление в силу этого решения - сначала до 1 апреля 2021 года, а после - до 1 сентября.