СМИ: лидер "Талибана" Ахундзада может стать главой кабмина Афганистана

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Лидер радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Хибатулла Ахундзада может возглавить правительство в Афганистане. Об этом, как сообщает в среду телеканал ТOLOnews, заявил член комиссии по культуре движения Анамуллах Самангани.

"Консультации о формировании правительства почти завершены, проведены необходимые дискуссии о составе кабинета. Без сомнения, лидер Ахундзада будет в правительстве, и он будет им руководить", - сказал Самангани. Он не уточнил, будет ли введен непосредственно пост премьер-министра. Однако, по данным источников Тolo News, эта должность будет создана талибами.

Ранее агентство Khaama Press со ссылкой на источники сообщило, что глава политического крыла радикального движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар будет назначен министром иностранных дел Афганистана. Мулла Якуб (сын первого лидера талибов муллы Омара) займет пост министра обороны, а Халифа Хаккани (сын одного из лидеров "Талибана" Джалалуддина Хаккани) станет министром внутренних дел.

Ожидается, что решения по правительству и состав кабинета министров талибы могут объявить 3 сентября.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о намерении вывести оттуда свои войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.