ВС и правоохранительные силы Сирии обеспечивают безопасность в провинции Дераа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подразделения вооруженных сил и правоохранительных сил Сирии проводят мероприятия по обеспечению общественного порядка в провинции Дераа из-за усиления активности террористов. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Дераа в связи с активностью террористических ячеек подразделениями вооруженных сил и правоохранительными органами Сирийской Арабской Республики проводятся мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности", - заявил Кулить во время брифинга в среду.

Замруководителя Центра также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Накануне контр-адмирал сообщал, что российские военные отмечают обострение обстановки в провинции Дераа в Сирии, в результате нападения террористов из подпольных ячеек погибли четверо сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения. По данным центра, в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина провинции Идлиб получил ранение один сирийский военнослужащий, в провинции Алеппо зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.