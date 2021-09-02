{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: риск новых санкций со стороны Вашингтона есть всегда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вероятность новых санкций со стороны Вашингтона существует всегда, Москва не считает конструктивной такую позицию. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствуют всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной", - сказал Песков.

Лавров считает, что сфера спорта высоких достижений запредельно политизирована
Глава МИД РФ заявил, что это является частью политики западных коллег на сдерживание России
Читать полностью