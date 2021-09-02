Песков считает, что тема Афганистана может быть затронута на пленарной сессии ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане может стать одной из тем для обсуждения на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях ВЭФ.

"Я не сомневаюсь, что будет, конечно", - ответил он на вопрос, может ли быть затронута в этой дискуссии ситуации в Афганистане. Сейчас это настолько важная тема, что вряд ли она остается без внимания, считает Песков.

Он отметил, что выступление Владимира Путина на сессии будет посвящено в основном развитию Дальнего Востока. Однако на таких мероприятиях модераторы также обычно спрашивают главу государства и о насущных проблемах, указал представитель Кремля.

"Это Восточный экономический форум, поэтому, конечно, президент в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке. Это огромный регион с потенциалом развития, который трудно переоценить. Регион, который граничит с частью света, демонстрирующей уже на протяжении многих лет самое динамичное развитие на земном шаре, Юго-Восточная Азия и так далее. В первую очередь речь пойдет об этом", - сказал Песков.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.