{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Президенты Белоруссии и России обсудят подготовку союзных программ и их реализацию

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встречи глав двух государств Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом заявил журналистам в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ", - отметил глава белорусского МИД.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Единый день голосования
Эксперты прогнозируют сохранение единороссами конституционного большинства в новой Думе
"Единая Россия" по федеральному округу и одномандатным округам суммарно может получить минимум 293, максимум - 305 мандатов, говорится в прогнозе Центра политической конъюнктуры
Читать полностью