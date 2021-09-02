Президенты Белоруссии и России обсудят подготовку союзных программ и их реализацию

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встречи глав двух государств Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом заявил журналистам в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ", - отметил глава белорусского МИД.