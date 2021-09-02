Лавров заявил, что Россия будет увеличивать число своих диппредставительств за рубежом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия намерена расширить свое дипломатическое присутствие за рубежом, в том числе работает над консульским присутствием в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий Свердловской области.

"У нас 250 посольств и генеральных консульств по всему миру. Их количество будет увеличиваться, хотя это непросто сделать", - сказал он (текст размещен на сайте МИД РФ).

По словам министра, России надо расширить свое дипломатические присутствие в странах СНГ, "где если посмотреть на количественный состав западных посольств, они обгоняют порой в два-три раза" российские загранпредставительства. "С учетом того, что россияне стали много ездить за рубеж, в том числе на отдых (этот процесс будет нарастать), нам нужны консульские пункты в ключевых местах отдыха российских граждан. Например, у нас только три человека в Анталье. Сейчас не без сопротивления, но пробиваем консульское присутствие в Египте в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде. Нужно укрепить таиландское направление. Есть куда расширяться", - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что загранпредставительства РФ обеспечивают целевые задачи, когда российские компании собираются на переговоры. "Заблаговременно получаем такие просьбы. Когда это вовремя, транспарентно, это всегда дает хороший результат. Наши послы и генеральные консулы отслеживают, как в международных организациях оцениваются социально-экономические процессы, происходящие в России. Когда у нас проводятся международные форумы, стараемся вовлечь наше министерство в контакты с бизнесом, - пояснил он. - Бизнесу, работающему на внешних рубежах, важно ориентироваться в геополитических реалиях. Всегда открыты для соответствующих консультаций".

Хорошая дисциплина

Глава МИД РФ обратил внимание и на то, что консульская служба РФ в период пандемии была в сильном напряжении, но все-таки сработала четко. "Не только вернулись сотни тысяч туристов, но и многие из тех, кто проживал за рубежом на постоянной основе, также решили вернуться в Россию. Считаю, что мы хорошо справились, - добавил он. - Тем самым в очередной раз показали, что страны с хорошей государственной дисциплиной могут решать такие сложнейшие задачи достаточно эффективно".