Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает дистанционное электронное голосование на выборах самым безопасным в условиях пандемии и подал заявку на участие в нем. Об этом он сообщил в пятницу в своем блоге.

"В условиях незакончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое право на участие в формировании органов власти. Поэтому я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной думы с помощью сети Интернет. Аналогичное решение приняли почти полтора миллиона избирателей-москвичей", - написал он.

Мэр добавил, что в противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование - способ относительно новый, но при этом "более быстрый, удобный и надежный", поскольку нужно "сделать два-три клика, не выходя из дома".

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в виде смс-сообщения и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.