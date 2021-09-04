Дипмиссия РФ на Кубе с 6 сентября организует голосование в регионах и на курортах

ГАВАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Дипломатическое представительство России в Гаване с понедельника организует досрочное голосование на выборах в Госдуму в регионах и на курортах Кубы, чтобы находящиеся там россияне смогли отдать свой голос, несмотря на ограничения передвижения по стране из-за коронавируса. Об этом в пятницу ТАСС сообщила генеральный консул России в республике Нана Мгеладзе.

"Постоянно на Кубе находятся около 2 тыс. российских граждан, они проживают не только в Гаване, но и в других провинциях острова. На Кубе процесс голосования начнется 6 сентября <...> мои коллеги организуют поездку [по регионам], которая продлится почти две недели, - отметила она. - Также они приедут к нашим гражданам, которые будут находиться на курортах Варадеро и Кайо-Коко, в настоящий момент там отдыхают около 4 тыс. ростуристов".

По словам генконсула, голосование в Варадеро пройдет 11 сентября, на Кайо-Коко - 14 сентября. "Мы также будем распространять соответствующую информацию среди туристов через туроператоров", - добавила Мгеладзе.

В Гаване голосование пройдет 19 сентября.