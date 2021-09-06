Лукашенко заявил, что может обсудить с Путиным 9 сентября вопросы в нефтяной сфере

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящих 9 сентября переговорах с Владимиром Путиным может поднять несколько вопросов в нефтяной сфере. Об этом глава белорусского государства сообщил, принимая с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова в понедельник.

"Вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти, расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для

России и Беларуси. Мы с ним обсудим", - сказал глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.