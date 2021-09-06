Яровая: раскрытие фактов о Хабаровском процессе важно для защиты исторической правды

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Раскрытие фактов и документов о преступлениях, совершенных нацистами в годы Второй мировой войны, включая материалы Хабаровского процесса, поможет предотвратить такие трагедии в будущем. Об этом в понедельник заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя работу форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", проходящего в Хабаровске.

"Сегодня у современного мира есть все возможности избежать повторения тех трагических ошибок, последовательная работа, которая проводится в России в этом направлении, рассекречивание важных документов - самый надежный путь к сбережению мира для будущих поколений", - сказала Яровая. По ее словам, "достоверное знание о чудовищных преступлениях", совершенных нацистами в годы Второй мировой войны, правда о подвиге советских солдат и граждан - "это оберег от заблуждений и ошибок современной геополитики".

Депутат указала на то, что сейчас "в мире пытаются разыграть карту ненависти, кощунственно интерпретируя те или иные события в угоду политическим недобросовестным амбициям". В этих условиях, продолжила она, проводимая российскими властями работа по защите исторической памяти - "это, прежде всего, гуманитарная миссия правды в системе размещения информации, дипломатии, образовании, международном сотрудничестве".

"Знание правды и восполнение пробела по Хабаровскому процессу - это гуманитарное поле безопасности и честного взаимодействия", - подчеркнула вице-спикер, добавив, что именно тот процесс "позволил восторжествовать Нюрнбергским принципам", а преступники, непосредственно участвовавшие в создании и применении бактериологического оружия, были осуждены.

Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия.