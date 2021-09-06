На зарубежных участках на выборах в ГД досрочно проголосовали уже более 2,4 тыс. человек

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время на зарубежных избирательных участках в шести странах на выборах депутатов Госдумы досрочно проголосовали более 2,4 тыс. избирателей.

"С 3 сентября уже проводится досрочное голосование на участках, которые находятся за пределами РФ. По состоянию на вчерашний день на избирательных участках, расположенных за пределами России, досрочно проголосовали на сей момент 2 437 избирателей в шести странах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

Она напомнила, что с 29 августа в 36 регионах идет досрочное голосование в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах и полярных станциях. По состоянию на 5 сентября досрочно проголосовали 29 628 избирателей, из них 24 754 - в труднодоступных или отдаленных местностях, 4 874 - на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, уточнила Памфилова.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.