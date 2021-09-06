В ЦИК считают, что совещание по фальсификации выборов в Королеве могло пройти

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что у комиссии есть высокие основания полагать, что совещание по якобы будущей фальсификации выборов в Королеве действительно произошло, она посоветовала членам местного избиркома сообщить правду следователям.

"Новая газета" 2 сентября опубликовала аудиозапись якобы прошедшего совещания по "фальсификации выборов" в Королеве. Позже ЦИК направил группу своих представителей в город для выяснения обстоятельств произошедшего.

"Хочу сказать, что, по нашей предварительной информации и [после] изучения ситуации, [есть] основания полагать, что подобное совещание было. Они [основания] у нас довольно высокие. Но я думаю, что следствие разберется в этом", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

Она посоветовала главе избиркома Московской области Илье Березкину и членам комиссии, которые теоретически могли участвовать в этом совещании, "говорить правду, когда будут идти следственные действия". "Они должны четко понимать все последствия, которые могут быть и за дачу ложных показаний, и, не дай бог, если будут основания у наших правоохранительных органов классифицировать это как групповой сговор. Наша с вами общая задача - предупредить. Мы знаем, что такое город Королев, мы много лет сталкиваемся с тем, что там происходит", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, "в конце концов, там надо навести порядок, чтобы тени сомнений не было, чтобы ни у кого в мыслях не было творить такие вещи, которые можно назвать преступлением против избирателей". "Я вас благодарю, уверена, что вы предпримете все необходимые меры, чтобы и близко ничего подобного там, если это и замышлялось, не произошло. Так вот те, кто собирался это делать (если это будет установлено), должны быть привлечены к той ответственности, которую они заслуживают", - добавила Памфилова, обращаясь к Березкину.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.