Ивановский избирком организует пункты для голосования у колодцев, таксофонов и обелисков

ТАСС, 6 сентября. Избирком Ивановской области организует мобильные участки для голосования в сельской местности, где затруднено транспортное сообщение. По просьбе местных жителей они появятся, в частности, у колодца, таксофона, обелиска или на въезде в деревню, сообщили ТАСС в понедельник в областном избиркоме.

"Местные жители через ТОСы обратились к нам с тем, чтобы организовать специальные участки для голосования в населенных пунктах, где затруднено транспортное сообщение. В основном, конечно, это небольшие деревни или села. Отказать мы не имеем права, поэтому этот вопрос коллегиально рассматривался на комиссии. Разумеется, были дискуссии по поводу формулировок, решали, как правильно обозначить локацию, чтобы она была понятна и доступна всем жителям села, ведь мы в первую очередь работаем для них", - сообщила собеседница агентства.

Согласно обновленному перечню избирательных участков Ивановской области, в нем появились такие понятия, как "в центре села", "у колодца", "у таксофона", "у обелиска", "у автобусной остановки" и так далее. "На этих пунктах будет иметься все технологическое оборудование, в том числе кабинки, которые обеспечат тайну голосования, освещение и так далее. Но в силу того, что мы ограничены в человеческих ресурсах, работать они будут всего два дня в специальное отведенное время. Поэтому все, кто желает проголосовать, должны будут постараться уложиться в эти часы", - пояснили в избиркоме.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.