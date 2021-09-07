Мишустин 7 сентября посетит Саратов с рабочей поездкой

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит Саратов с рабочей поездкой.

Как сообщила ранее пресс-служба правительства, глава кабмина посетит ряд объектов социальной, транспортной и производственной сфер. Также запланирована беседа Мишустина с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

В рабочей поездке премьер-министра будут сопровождать глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Это будет первая поездка Мишустина в Саратов в должности главы кабмина.

В начале сентября премьер подписал распоряжение, согласно которому на сбалансированность бюджета Саратовской области направят из федеральных средств дотацию размером в 1,1 млрд рублей.