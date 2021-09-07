Стартует второе тестирование системы онлайн-голосования на выборах в сентябре

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вторая публичная тренировка по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре стартует во вторник в 14:00 мск. Тестовое голосование будет проходить на портале vybory.gov.ru до 16:00 мск 9 сентября.

Как ранее отмечал зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев, во втором публичном тестировании могут принять участие все граждане, записавшиеся на онлайн-голосование в сентябре. Избиратели, включенные в списки участников ДЭГ, в понедельник получили уведомления на телефон или электронную почту с приглашением принять участие в тренировке.

Кроме того, в ЦИК во вторник пройдет пресс-брифинг о старте второй тренировки. В ходе него также состоится процедура разделения ключей шифрования онлайн-голосования. Основными спикерами на мероприятии выступят председатель ЦИК Элла Памфилова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух.

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. По состоянию на 3 сентября избирателями подано 1 742 435 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании. Из них по Москве подано 1 301 500 заявлений, по Севастополю - 14 762, по Курской области - 35 907, по Мурманской области - 32 016, по Нижегородской области - 80 179, по Ростовской области - 219 846 (включая живущих на территории ДНР и ЛНР россиян) и по Ярославской области - 58 225.

Прием заявлений о желании проголосовать с помощью онлайн-голосования продлится до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.