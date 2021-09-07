Чижов заявил, что планы Евросоюза по введению углеродного налога вызывают опасения у РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия обеспокоена планами Евросоюза по введению пограничного корректирующего углеродного механизма, действие которого будет обременительным для российских экспортеров. Об этом во вторник заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что внутри ЕС идет обсуждение плана действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, который предусматривает в том числе внедрение климатических таможенных пошлин на определенные категории импортируемых товаров. "Есть там и элементы, которые непосредственно касаются экономических партнеров Евросоюза, в том числе и России. Россия на сегодняшний день, если судить по параметрам нашей взаимной торговли, занимает пятое место среди торговых партнеров Евросоюза. <...> Из всех этих элементов наибольшую у нас озабоченность - и я бы даже сказал, опасение, особенно у некоторых российских экспортеров, - вызывает так называемый пограничный корректирующий углеродный механизм", - пояснил Чижов.

Дипломат добавил, что пока в Евросоюзе не наблюдается большого единства относительно этой инициативы. "И на сегодняшний день, по оценкам аналитиков, даже квалифицированное большинство по некоторым параметрам собрать им будет непросто", - указал постпред РФ.

Он добавил, что пока в качестве первого шага предлагается распространить действие углеродного механизма на производство стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии - самых загрязняющих отраслей. "Именно эти сектора наряду с энергоносителями являются ключевыми статьями российского экспорта в страны Евросоюза. В сумме на них приходится чуть меньше половины, где-то 45%", - отметил Чижов. Однако, по его словам, в конечном итоге предусматривается распространение этой системы на все остальные отрасли экономики.

По словам Чижова, Европейский союз ведет дискуссии со структурами Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу введения пограничного корректирующего углеродного механизма, однако восторга со стороны организации не наблюдается. "Они [Евросоюз] не отказываются говорить на эту тему (введение углеродной пошлины - прим. ТАСС), они обсуждают, и на нынешнем этапе пока все прорабатывается, в том числе и с нами [с Россией], - сказал он. - Идут дискуссии в работе органов ВТО, где большого восторга в свете этой задумки они не встретили".

По словам постоянного представителя РФ, "примерный состав лагеря противников этой системы насчитывает около 25 стран ВТО".

Ранее Еврокомиссия предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК выступила с предложением ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 годы будет действовать переходный период, когда импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года.

При этом платежи российских экспортеров по углеродному налогу ЕС могут составить до $6,4 млрд к 2030 году, а в 2026 году будут на уровне $1,8-3,4 млрд, говорится в исследовании консалтинговой компании BCG.

"Зеленый курс" Евросоюза

"Зеленый курс" в Евросоюзе, нацеленный на переход к экономике нулевых углеродных выбросов, не связан с политической конъюнктурой объединения, а является результатом многолетнего развития европейской политики в области энергообеспечения и противодействия изменениям климата, заявил Чижов.

"Я так полагаю, что на данном этапе переход к светло-зеленому будущему в ЕС - это процесс, который охватил уже и экономику, и политику. Я не стал бы сводить все это только к политической конъюнктуре и тем более к борьбе за власть, ибо это затея не вчерашнего дня, даже не прошлогоднего и не только нынешней Еврокомиссии, которая, как известно, приступила к работе только в декабре 2019 года, - сказал он. - Все это результат многолетней эволюции политики ЕС по обеспечению и энергобезопасности и более комфортного будущего на фоне изменений климата".

Как отметил Чижов, ЕС начал увязывать свою энергетическую политику с требованиями противодействия изменениям климата с созданием Энергетического союза в 2014 году. "Удастся им это или нет, сказать сложно, потому что едва успели в начале прошлого года евроструктуры провозгласить европейский "Зеленый курс", тут совершенно неожиданно для них и для всех грянула пандемия коронавируса. Казалось бы, в этой ситуации нужно было либо отложить эти планы, либо отменить, - продолжил постпред РФ. - Но нашелся всего один руководитель одной страны ЕС, это премьер-министр Чехии [Андрей Бабиш], который предложил отказаться от "Зеленого курса". Но никто его больше не поддержал".

В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Переход к экономике с нулевыми углеродными выбросами планируется к 2050 году. Одна из мер в рамках "Зеленой сделки" - введении углеродного сбора на импорт товаров.