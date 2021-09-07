Захарова: сторонники Джукановича хотят использовать церковь в сведении политических счетов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сторонники президента Черногории Мило Джукановича пытаются использовать церковную тематику для создания хаоса в стране. Об этом заявила Мария Захарова, слова которой приводит во вторник сайт российского внешнеполитического ведомства.

"Вызывают глубокое сожаление попытки определенных кругов в Черногории использовать церковную тематику для разжигания вражды, сведения внутриполитических счетов. Линия на искусственное создание хаоса, разобщение граждан по любому поводу с некоторых пор стала "визитной карточкой" тех сил, которые не хотят мириться с поражением на прошлогодних выборах группировки черногорского президента Мило Джукановича, стремящейся к реваншу ради собственных корыстных интересов. Как следствие, на карту в очередной раз поставлены мир и безопасность в стране", - отметила Захарова.

"Всецело поддерживаем заявления Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия, направленные на снижение напряженности. Убеждены в необходимости урегулирования сложившейся ситуации в рамках конституции и действующего законодательства, при неукоснительном соблюдении легитимных канонических прав Сербской православной церкви и ее прихожан, составляющих подавляющее большинство населения Черногории", - добавила она.

Обстановка в Черногории резко обострилась 5 сентября в связи с интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия, которая прошла в Цетинском монастыре. С пятницы в Цетине начали стягиваться члены националистических и профашистских черногорских группировок, а также сторонники непризнанной "черногорской церкви". Протестующие заблокировали въезд в город баррикадами из автомобильных покрышек. Координировала процесс бывшая правящая партия страны - Демократическая партия социалистов Черногории. Ее возглавляет Джуканович, который в 2020 году утратил контроль над правительством на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви.

Утром 5 сентября националисты забросали полицию камнями, петардами и бутылками. Правоохранители ответили слезоточивым газом. В результате беспорядков четыре человека получили легкие травмы. Позднее зачинщики беспорядков были арестованы, включая Веселина Вельовича - советника Джукановича.

Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Черногорско-Приморский прибыли на интронизацию в Цетинский монастырь на вертолете.