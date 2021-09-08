Секретарь Совбеза РФ проведет в Нью-Дели российско-индийские консультации по безопасности

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в среду посетит Нью-Дели, где проведет российско-индийские консультации по вопросам безопасности.

Как отмечала пресс-служба аппарата российского Совбеза, рабочий визит состоится по приглашению советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Вместе с секретарем СБ в Нью-Дели прибудут представители ряда российских министерств и ведомств.

Ранее во вторник посол Индии в России Бала Венкатеш Варма сообщил ТАСС, что в ходе консультаций по безопасности будет обсуждаться в том числе ситуация в Афганистане. Ожидается, что Патрушев во время визита встретится не только с Довалом, но также с премьер-министром республики Нарендрой Моди и министром иностранных дел Субраманиямом Джайшанкаром.

Как пояснили в МИД Индии, консультации являются продолжением телефонного разговора между Моди и президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 24 августа 2021 года. Среди тем, которые обсуждались в той беседе, была обстановка в Афганистане. Лидеры тогда отметили важность сотрудничества в этой области и поручили профильным чиновникам оставаться на связи по вопросам Афганистана, указали в МИД республики.

Прошлые встречи

Секретарь российского Совбеза регулярно проводит рабочие встречи с коллегами из Индии. Так, в августе он беседовал с заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Панкаджем Сараном, который находился в Москве для проведения полноформатных межведомственных российско-индийских консультаций по вопросам двустороннего сотрудничества в области безопасности.

Во время той встречи Патрушев обсудил с коллегой дальнейшее взаимодействие России и Индии в сфере безопасности. Они также обменялись мнениями по ряду региональных проблем, включая обстановку в Афганистане.

Сотрудничество России и Индии в области безопасности обсуждается не только в двустороннем формате, но и на площадках различных объединений, в том числе БРИКС и ШОС. Сейчас из-за ситуации с пандемией часть этих встреч проходит в режиме видеоконференции.

В предыдущий раз Патрушев посещал Индию с рабочим визитом в декабре 2018 года. На прошедших тогда российско-индийских консультациях по безопасности обсуждались вопросы противодействия терроризму, двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, ситуация в Пакистане и Афганистане. Секретаря российского Совбеза во время того визита также принял Моди.

О ситуации в Афганистане

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Лидеры "Талибана" заявили о своей полной победе.