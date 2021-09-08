В Нью-Дели начались российско-индийские консультации по вопросам безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Российско-индийские консультации по вопросам безопасности начались в среду в Нью-Дели, с российской стороны их проводит секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Консультации начались. Их проводят секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал", - сказал он.

Как сообщил во вторник МИД Индии на официальном сайте, главной темой обсуждения станет ситуация в Афганистане. В сообщении указывается, что предстоящие консультации являются продолжением телефонного разговора между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 24 августа. Лидеры тогда отметили важность сотрудничества в этой области и поручили профильным чиновникам оставаться на связи по вопросам Афганистана, указали в МИД республики.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. Лидеры "Талибана" заявили о своей полной победе. Во вторник они объявили состав временного правительства страны.