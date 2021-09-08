Рябков сообщил, что проведет консультации со спецпосланником США по Ирану

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что 8 и 9 сентября проведет консультации в Москве со спецпосланником США по Ирану Робертом Мэлли.

"У нас намечены консультации. Они пройдут сегодня и завтра [8 и 9 сентября] с утра. Мы их планировали достаточно долгое время для того, чтобы обсудить всю ситуацию и заглянуть вперед. Проблем много и, откровенно говоря, сейчас один из тех моментов, когда крайне важно не ошибиться", - сказал он в среду ТАСС.

Консультации РФ - США по стратегической стабильности пройдут в последние дни сентября в Женеве. США сформулировали ряд условий проведения двусторонних контактов для иностранных делегаций на ГА ООН, формат причудлив, отметил Рябков.

Наращивание ядерной мощности Ирана

Москва озабочена быстрым прогрессом в сфере наращивания возможностей Ирана по многим аспектам его ядерной программы, сообщил он.

Рябков заявил, что Москва обеспокоена поступающими из западных столиц сигналами о необходимости оказать меры политического воздействия на Тегеран для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), это ошибочная логика.

"Я обеспокоен сигналами, которые доносятся не только из Вашингтона, но и из других столиц западных стран - участниц переговорного процесса в Вене по восстановлению СВПД, что сейчас необходимо принимать некие политические "меры воздействия" на Тегеран. Это ошибочная логика. Нужно не нагнетать ситуацию, не наращивать давление, а, наоборот, проявить выдержку и все же найти путь к возобновлению переговоров", - отметил замминистра.