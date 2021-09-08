ЦИК аккредитовал телеканал "Дождь" для освещения выборов в сентябре

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России аккредитовал телеканал "Дождь", внесенный ранее в реестр СМИ-иноагентов, для освещения предстоящих выборов в сентябре. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

"В ЦИК прием заявок на аккредитацию от СМИ осуществлялся с 30 июля по 6 сентября. За это время к нам поступили документы от практически всех желающих СМИ. В том числе и "Дождь" мы аккредитовали, и периодические издания - "Коммерсант", "Ведомости", "Российская газета", издания Znak.com, "Ура.ру" и так далее. То есть независимо от их ориентации какой-то, для нас это не имеет значения", - сказала Памфилова.

Кроме того, ЦИК на заседании продлил период аккредитации представителей СМИ для работы на избирательных участках до 10 сентября. "Те, кто по каким-либо объективным причинам не смог воспользоваться возможностью аккредитоваться, теперь могут это сделать. Мы ждем на участках журналистов, которые будут честно, исходя из журналистского профессионализма, освещать ход голосования", - отметила глава ЦИК. Она подчеркнула, что отозвать аккредитацию, выданную ЦИК России, может только Центризбирком.

Ранее глава ЦИК сообщила, что средства массовой информации, которые выполняют функции иностранного агента, вправе освещать проводимую в РФ избирательную кампанию и присутствовать на избирательных участках в дни голосования.

20 августа Минюст включил в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.