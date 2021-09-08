Памфилова: ЦИК не может отстранить главу горизбиркома Петербурга Чечину в ходе кампании

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что, согласно закону, комиссия не может отстранить председателя горизбиркома Санкт-Петербурга Наталью Чечину в период избирательной кампании, все возможные решения по отзыву членов региональных комиссий будут приняты после ее окончания.

"Что касается Санкт-Петербурга. В ЦИК обратилось семь кандидатов, депутаты заксобрания Петербурга с требованием об отстранении от должности председателя горизбиркома Натальи Валентиновны Чечиной в связи с рядом скандальных ситуаций, допущенных в ходе избирательной кампании", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, в соответствии с законом "у ЦИК есть право отозвать члена избиркома субъекта РФ, назначенного по предложению ЦИК". "Что касается Санкт-Петербурга, то это председатель Наталья Валентиновна Чечина и секретарь комиссии Жданова Марина Александровна. Однако в настоящее время этим правом мы не можем воспользоваться. Это право, можно сказать, заморожено на время проведения избирательной кампании. Представление о досрочном прекращении полномочий члена избиркома не может быть внесено в период избирательной кампании, в которой участвует избирком субъекта РФ", - подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила что разъясняет это "для всех тех политологов и комментаторов, которые сами сотрясают воздух, не зная и не понимая российского законодательства". "Избирательная кампания заканчивается, когда ЦИК представит отчет о ней Федеральному собранию. Только с этого момента мы можем воспользоваться нашим правом, в том числе и на отзыв члена избиркома любого субъекта РФ", - сказала Памфилова.

Она также подчеркнула, что ЦИК старается предупреждать все возможные нарушения. "Мы предупредили не одно уже возможное нарушение в Санкт-Петербурге. Не даем развернуться организаторам возможных нарушений, пресекаем их и будем дальше так действовать. По итогам [кампании] по совокупности всех аспектов мы воспользуемся не только этим правом, которое у нас есть, но и более широкими правами в отношении всех субъектов РФ, если на это будут соответствующие основания", - заключила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.