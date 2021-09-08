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Путин отметил, что ЕС продолжает дискриминационную политику в отношении крымчан

Как указали в Кремле, в ходе разговора российского лидера с главой Евросовета Шарлем Мишелем также был отмечен "провокационный характер" затеи с проведением так называемого саммита "Крымской платформы"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем отметил, что ЕС продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

В Кремле также подчеркнули, что в ходе разговора был отмечен "провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого "саммита" "Крымской платформы" при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМишель, ШарльКрым
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