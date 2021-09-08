В народную программу "Единой России" вошли предложения жителей республик Донбасса

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Предложения жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нашли отражение в предвыборной программе всероссийской политической партии "Единая Россия". Как передает корреспондент ТАСС, об этом в среду на слете сторонников партии в Донецке заявил первый зампредседателя СФ, секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"В народную программу, которую мы формировали вместе с гражданами, с нашими избирателями, было собрано по всей стране более 2 млн наказов. Все они были отработаны", - сказал Турчак. "Несколько тыс. предложений было собрано здесь - на территории ДНР и ЛНР. Большая часть из них также нашла отражение в этой программе", - добавил он.

Предвыборная программа единороссов - народная программа - была принята 24 августа на съезде партии. Документ состоит из двух основных разделов: "Благополучие людей" и "Сильная Россия". Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности призваны охватить все сферы жизни в стране.

Как сообщил ранее Турчак, свыше четырех тыс. жителей ДНР и ЛНР с российским гражданством стали сторонниками партии "Единая Россия". В слете сторонников "Единой России", приуроченном к 78-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, принимают участие 450 человек, в том числе глава ДНР Денис Пушилин, сенаторы РФ, депутаты Госдумы, Народных Советов ДНР и ЛНР, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, другие политические, общественные и государственные деятели.