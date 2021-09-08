Захарова: Вашингтон и Брюссель потворствуют диверсиям Украины в отношении Крыма

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вашингтон и Брюссель в курсе всех диверсий Украины в отношении Крыма, а своим молчанием Запад лишь потворствует антироссийской деятельности киевских властей. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на произошедшую 23 августа в районе населенного пункта Перевальное в Крыму диверсию на участке газопровода, которая, по сведениям ФСБ России, была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

"Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а новой нормальностью политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности. Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют", - указала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель дипведомства подчеркнула, что на Западе пытаются представить дело таким образом, будто Москва ведет "дискриминационную политику по отношению к крымско-татарскому населению на полуострове". "То, что это не так, очевидно для каждого, кто удосужится ознакомиться с широко известными фактами: крымско-татарский язык получил государственный статус, растет количество крымско-татарских классов и школ, функционируют национальные СМИ, выделяются деньги на жилье, строятся мечети и так далее. Все эти вопросы не решались прежними украинскими властями и затягивались на долгие годы", - отметила она.

Политика Киева по отношению к Крымскому полуострову и его жителям, как указала дипломат, является не только комплексом дезинформационных и политических мероприятий антироссийской направленности, а экстремизмом и диверсиями. "Например, затеянная киевским режимом водная и энергетическая блокада полуострова отсылает к худшим эпизодам в памяти мировой истории, когда мирное население страдало от властей, контролирующих коммуникации и поставки. В своем античеловечном угаре нынешние власти Украины идут дальше своих идеологических предшественников, они в мирное время переходят к тактической партизанской войне, минируя дороги и переправы", - заключила Захарова.