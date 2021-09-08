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Собянин считает, что объединять Москву и Подмосковье не следует

Мэр Москвы Сергей Собянин Владимир Гердо/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что объединять Москву и Подмосковье не следует, это приведет к усложнению управления Московским регионом.

"Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать", - сказал Собянин в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду.

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