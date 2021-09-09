Путин проведет заседание оргкомитета "Победа"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг по видеосвязи заседание организационного комитета "Победа".

Как сообщила пресс-служба Кремля, будут обсуждаться заявки на присвоение ряду городов почетного звания "Город трудовой доблести". Кроме того, участники заседания подведут итоги международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

Это будет уже 44-е заседание оргкомитета "Победа". В предыдущий раз такое мероприятие состоялось в мае. На нем также обсуждалось присвоение почетного звания городам трудовой доблести. По итогам заседания Путин подписал указ о присвоении такого звания Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.

Города трудовой доблести

Почетное звание "Город трудовой доблести" учреждено главой государства в марте прошлого года. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Во время заседания оргкомитета "Победа" в июле 2020 года Путин поддержал идею присвоить звание 20 первым городам: Боровичам, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.

Хабаровский процесс

Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия.

Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило наступление Красной армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

Об оргкомитете

Российский организационный комитет "Победа" - это совещательный и консультативный орган при президенте РФ. Он образован в 2000 году для проведения единой государственной политики в отношении ветеранов и в области патриотического воспитания россиян.

В состав оргкомитета входят руководители администрации президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы, иных федеральных органов власти, а также полпреды президента в федеральных округах, представители ряда общественных организаций.