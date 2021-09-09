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Единый день голосования

Почти 3,4 тыс. человек проголосовали досрочно на "морских" участках на Камчатке

По словам зампредседателя избиркома региона Игоря Шамраева, для моряков были организованы 120 избирательных участков, на 72 из них досрочное голосование уже завершилось

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Более половины членов экипажей судов на Камчатке, которые в единый день голосования будут находиться в море, проголосовали досрочно на выборах депутатов нового созыва Законодательного собрания Камчатки и депутатов Государственной думы восьмого созыва. Всего на морские участки пришли 3 399 моряков из 6 500 прикрепленных к ним, сообщил ТАСС заместитель председателя избиркома Камчатского края Игорь Шамраев.

"В море у нас организовано 120 избирательных участков, 72 уже полностью проголосовали и закрылись. Моряки ответственно подошли к выполнению своего гражданского долга, отказы от участия в голосовании, конечно, есть, но их не так много - не более 70 человек из уже проголосовавших. Всего свой выбор на судах сделали 3 399 человек из 6 500 запланированных", - рассказал Шамраев.

Он добавил, что досрочное голосование продолжается также в труднодоступных местностях Камчатки: голосуют оленеводы, метеорологи, сотрудники кордонов заповедников, смотрители маяков, пограничники. Свой голос досрочно отдали уже 757 человек в Быстринском, Тигильском, Карагинском, Пенжинском, Олюторском и Елизовском муниципальных районах.

Основной этап выборов депутатов в Заксобрание Камчатки будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В новый созыв изберут 14 депутатов по партийным спискам и 14 по одномандатным избирательным округам. Также в регионе проходят выборы депутатов в Госдуму. Досрочное голосование стартовало в регионе 29 августа.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияКамчатский край
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