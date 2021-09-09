Почти 3,4 тыс. человек проголосовали досрочно на "морских" участках на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Более половины членов экипажей судов на Камчатке, которые в единый день голосования будут находиться в море, проголосовали досрочно на выборах депутатов нового созыва Законодательного собрания Камчатки и депутатов Государственной думы восьмого созыва. Всего на морские участки пришли 3 399 моряков из 6 500 прикрепленных к ним, сообщил ТАСС заместитель председателя избиркома Камчатского края Игорь Шамраев.

"В море у нас организовано 120 избирательных участков, 72 уже полностью проголосовали и закрылись. Моряки ответственно подошли к выполнению своего гражданского долга, отказы от участия в голосовании, конечно, есть, но их не так много - не более 70 человек из уже проголосовавших. Всего свой выбор на судах сделали 3 399 человек из 6 500 запланированных", - рассказал Шамраев.

Он добавил, что досрочное голосование продолжается также в труднодоступных местностях Камчатки: голосуют оленеводы, метеорологи, сотрудники кордонов заповедников, смотрители маяков, пограничники. Свой голос досрочно отдали уже 757 человек в Быстринском, Тигильском, Карагинском, Пенжинском, Олюторском и Елизовском муниципальных районах.

Основной этап выборов депутатов в Заксобрание Камчатки будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В новый созыв изберут 14 депутатов по партийным спискам и 14 по одномандатным избирательным округам. Также в регионе проходят выборы депутатов в Госдуму. Досрочное голосование стартовало в регионе 29 августа.