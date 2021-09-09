В трех районах Хабаровского края завершилось досрочное голосование на выборах губернатора

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора Хабаровского края и депутатов Госдумы завершили в трех районах региона. Так, участие в выборах главы региона приняли свыше 360 человек, депутатов Госдумы - более 540 жителей. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии края.

"В Хабаровском районе, в районе имени Полины Осипенко и в Тугуро-Чумиканском районе завершено досрочное голосование на выборах губернатора Хабаровского края и депутатов Госдумы", - сказали в избиркоме.

На выборах губернатора края проголосовали 364 избирателя, а за кандидатов в депутаты Госдумы голоса отдали 543 избирателя. Участие в голосовании приняли жители отдаленных населенных пунктов, метеорологи, старатели и моряки. До людей добирались на автомобилях повышенной проходимости, на железнодорожном транспорте и вертолетами.

Досрочное голосование продлится в регионе до 16 сентября.

В единый день голосования 19 сентября в Хабаровском крае пройдут выборы в органы местного самоуправления, жители региона будут выбирать депутатов Госдумы, краевой думы, а также губернатора края.