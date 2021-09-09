ЦИК исключил Николая Кузьмина из списка "Яблока" на выборы в Госдуму

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг принял постановление об исключении кандидата от "Яблока" Николая Кузьмина из федерального списка партии на предстоящие выборы в Госдуму.

Как отметил член ЦИК Евгений Шевченко, решением Псковского областного суда от 25 августа 2021 года было подтверждено отсутствие пассивного избирательного права у Кузьмина в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации. Он добавил, что это является основанием для исключения данного кандидата из списка партии.

"Аннулировать регистрацию кандидата Кузьмина Николая Александровича и исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого политической партией "Яблоко", сведения о Кузьмине Николае Александровиче", - сказал Шевченко.

Псковский областной суд 25 августа снял с участия в выборах в Псковское областное собрание депутатов члена партии "Яблоко" Николая Кузьмина. Суд также признал незаконным постановление территориальной избирательной комиссии Пскова о регистрации Кузьмина кандидатом в депутаты регионального парламента. Впоследствии избирком Псковской области аннулировал регистрацию Кузьмина.

ЦИК на заседании 5 августа зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Николай Рыбаков. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.