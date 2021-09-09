Лавров: РФ видит готовность США возобновить работу ближневосточного "квартета"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия видит готовность администрации президента США Джо Байдена возобновить работу ближневосточного "квартета" (РФ, США, ЕС и ООН). Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

"Мы заинтересованы в том, чтобы после долгого перерыва такая встреча [ближневосточного "квартета"] состоялась. На данном этапе мы говорим о возможности министерского уровня. Наши специальные представители в "квартете" общались несколько месяцев назад. Все вроде бы согласились с тем, что эту работу можно возобновить, - сказал он. - Администрация Байдена к этому готова, в отличие от своих предшественников. Когда это произойдет, будет зависеть от всех участников "квартета". Мы готовы это сделать в любой момент, потому что считаем полезным обменяться мнениями о том, как международное сообщество может помочь создать условия для достижения договоренности между Израилем и Палестиной, потому что только им можно договориться о разрешении всех сохраняющихся противоречий".

