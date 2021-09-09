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Смена власти в Афганистане
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Песков заявил, что Афганистан стал провалом для США

Но это скорее имиджевый ущерб для Вашингтона, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Последние решения США по Афганистану можно расценивать как провал, при этом само американское государство понесло скорее не реальный, а имиджевый ущерб. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Если говорить о том, что произошло в Афганистане, вряд ли это можно назвать успехом, точнее, это можно назвать провалом. С другой стороны, это не первый провал, который пережили американцы, и, очевидно, что, с точки зрения прагматичного подхода к интересам самих Соединенных Штатов, наверное, ущерб не столь велик, скорее это имиджевый ущерб", - сказал Песков.

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АфганистанРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСмена власти в Афганистане
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