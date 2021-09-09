Песков: в истории с задержанием россиян в Белоруссии "торчат уши спецслужб из-за океана"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Западные спецслужбы принимали участие в истории с задержанием россиян в Минске летом 2020 года, на что РФ неоднократно указывала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в эфире Первого канала материал CNN об обстоятельствах задержания россиян.

"Российскую позицию по этому поводу мы высказывали в различных форматах, на различных уровнях в дни, когда разворачивалась эта история в Минске", - напомнил представитель Кремля в эфире Первого канала. "Уже тогда мы сказали, что изрядно торчат уши специальных служб из-за океана", - отметил Песков.

"Это было сказано именно в те дни, ничего здесь нового нет", - уверен он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке сообщил, что ЦРУ США оказывало помощь в подготовке украинскими властями операции, которая привела к задержанию 33 россиян на территории Белоруссии в прошлом году. В свою очередь неназванный американский чиновник назвал это "неправдой" и попыткой переложить часть вины за проваленную операцию на спецслужбы Соединенных Штатов.