Рябков назвал вбросом сообщения США о наращивании Китаем ядерного потенциала

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сообщения из США о наращивании Китаем ядерного потенциала являются информационным вбросом и в связи с этим не были прокомментированы Москвой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью "Коммерсанту".

"Наши отношения с Китаем настолько прочны, фундаментальны и не подвержены внешним негативным воздействиям, что упомянутые вами информационные вбросы по большому счету не были нами никак прокомментированы, поскольку мы лучше многих понимаем, что и как происходит в отношениях с Китаем и как их надо выстраивать дальше", - сказал Рябков.

Замминистра отметил, что в Москве в интересах собственной безопасности тщательно отслеживают новации в военной сфере во многих государствах. "Сигналы с американской стороны - это наименьший из значимых факторов, которые мы учитываем при формировании собственных выводов", - пояснил он.