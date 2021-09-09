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Встреча Путина и Лукашенко

Песков рассказал, что Путин и Лукашенко во время переговоров "практически ничего не ели"

Пресс-секретарь президента России добавил, что лидеры беседовали один на один
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров "практически ничего не ели".

"Практически ничего не ели, разговаривали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, провели ли лидеры почти все переговоры в четверг за обеденным столом. Формат встречи предполагал, в частности, рабочий обед.

Песков подчеркнул, что "такой объем вопросов и такой широкий охват тем, что есть о чем поговорить".

Пресс-секретарь добавил, что лидеры беседовали один на один, "они при необходимости связываются с членами кабинетов [министров], которые курируют те или иные направления".

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