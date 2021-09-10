Посол России в США выступил перед студентами Стэнфордского университета

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов выступил с лекцией перед студентами Центра за международную безопасность и сотрудничество Стэнфордского университета (штат Калифорния). Об этом говорится в сообщении, которое российская дипмиссия опубликовала в четверг в Facebook.

"Антонов выступил перед студентами Центра за международную безопасность и сотрудничество Стэнфордского университета и ответил на вопросы аудитории о текущем состоянии российско-американских отношений", - отметили в посольстве. В роли модераторов проводившегося в дистанционном режиме мероприятия выступили экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер и бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, экс-посол на Украине Стивен Пайфер.