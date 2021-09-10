Лавров: диалог молодежи БРИКС помогает стратегическому партнерству стран объединения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Диалог стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по линии молодежи способствует расширению полноформатного стратегического партнерства в рамках объединения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного молодежного лагеря стран БРИКС.

"Полезный вклад в расширение полноформатного стратегического партнерства в рамках БРИКС, укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между нашими народами продолжает вносить диалог по линии молодежи. Доброй традицией стали ежегодный молодежный саммит, молодежный энергетический саммит, форумы молодых парламентариев и молодых дипломатов. Особо отмечу, что все это - инициативы самих молодых людей, а не спущенные сверху указания", - сказал он.

По словам Лаврова, объединение БРИКС является поистине уникальным многосторонним форматом, "ярким образцом инновационной "сетевой дипломатии". Он также добавил, что за 15 лет своего существования "пятерка" прошла большой путь и сегодня утвердилась в качестве неотъемлемой составной части архитектуры международных отношений.

"На бриксовской площадке разные в культурно-цивилизационном плане государства выстраивают отношения на принципах равноправия, учета интересов друг друга, взаимоуважения, открытости внешнему миру", - подчеркнул глава МИД РФ.

"В этой связи рассчитываем, что ваш слет станет еще одним шагом на пути дальнейшего наращивания контактов между нашими гражданами. Его насыщенная программа позволит вам обогатить свои знания и навыки, выйти на совместные проекты. А также познакомиться с самобытной культурой, традициями нашей Родины и, разумеется, обрести новых друзей, - сказал министр. - Залог успеха - отличающая вас энергия, творческий, нешаблонный подход к делу, нацеленность на результат".