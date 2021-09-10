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Захарова: заявление Зеленского о возможности войны с Россией оторвано от реальности

Президент Украины ранее заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией нелогично и оторвано от реальности. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера о том, что он допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой".

"Заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция. Набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.

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УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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