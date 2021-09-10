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Захарова: США хотят надавить на Каракас делом Сааба на фоне диалога властей и оппозиции

Официальный представитель МИД напомнила, что Россия призывает всех членов международного сообщества содействовать созданию максимально благоприятной и конструктивной атмосферы вокруг диалога, который развивается в настоящее время в Мехико

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. США пытаются оказать давление на правительство Венесуэлы делом Алекса Сааба на фоне диалога властей и оппозиции Боливарианской Республики в Мехико. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит в пятницу сайт российского министерства.

"Хотели бы вновь обратить внимание на ситуацию вокруг спецпосланника правительства Венесуэлы Алекса Сааба. Как известно, в июне 2020 года он был задержан по запросу США правоохранительными органами Кабо-Верде. С того времени Вашингтон оказывал сильнейшее давление на кабо-вердианские власти и судебную систему этой страны в стремлении добиться его экстрадиции. Считаем политически мотивированным уголовное преследование Сааба, имеющего дипломатический статус и выполнявшего гуманитарную миссию", - заявила она.

"Оставляя за скобками юридические аспекты данной проблемы, на поверхности - явная проекция линии на "завершение" дела Сааба на нынешний диалоговый процесс в Мехико. Сейчас, когда там предметно обсуждаются важные вопросы, причем в той или иной степени затрагивающие политику США в отношении Венесуэлы, в Вашингтоне, по сути, пытаются использовать Сааба как рычаг дополнительного нажима на правительство Венесуэлы. Усматриваем в этом серьезную угрозу для усилий сторон по выработке взаимоприемлемых путей дальнейшего развития этой страны", - добавила дипломат.

Официальный представитель МИД напомнила, что Россия в качестве страны сопровождения переговорного процесса между правительством Венесуэлы и оппозиционной унитарной платформой неизменно призывает всех членов международного сообщества содействовать созданию максимально благоприятной и конструктивной атмосферы вокруг диалога, который развивается в настоящее время в Мехико.

"Только сами венесуэльцы могут определять свою судьбу и способны в ходе взаимоуважительного политического процесса преодолеть существующие в венесуэльском обществе разногласия. Считаем важным дать венесуэльцам возможность самостоятельно выйти на такое решение, - подчеркнула она. - Попытки внешнего деструктивного вмешательства здесь неуместны, ответственность за последствия таких действий будет лежать на тех, кто прямо или косвенно их предпринимает".

Ранее агентство Reuters сообщило, что Конституционный суд Кабо-Верде во вторник принял решение о выдаче Соединенным Штатам гражданина Венесуэлы Алекса Сааба, который обвиняется в США в отмывании денег через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства.

Теги
СШАВенесуэлаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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