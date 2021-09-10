Посольство РФ запросило помощи властей США в охране периметра во время выборов в Госдуму

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Российские дипломаты запросили у властей США содействия в охране внешнего периметра посольства в Вашингтоне во время проведения выборов депутатов Государственной думы. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Facebook посольства.

"Выборы депутатов Государственной думы - важнейшее общественно-политическое мероприятие в жизни нашей страны. Посольство принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить российским гражданам, находящимся в США, реализацию их конституционного права на свободное волеизъявление, - отметил он. - В частности, созданы участки для голосования, сформирована участковая избирательная комиссия (УИК), на информресурсах посольства, а также в русскоязычной газете "В новом свете" размещена информация о дате, времени и месте голосования".

"Мы уведомили Госдепартамент о проведении голосования в российских загранучреждениях на территории США и о создании избирательных участков. Обратились к американской стороне с просьбой оказать содействие в охране внешнего периметра посольства. Рассчитываем, что выборы пройдут без эксцессов", - сказал Антонов, отвечая на вопрос журналистов, как будет осуществляться взаимодействие с американской стороной.

"К сожалению, как и в прошлом году, в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и отмечающимся в последнее время ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией выборы будут проводиться только в один день - 19 сентября, без организации выездных сессий и досрочного голосования. Избирательный участок в посольстве будет открыт с 08:00 до 20:00", - пояснил посол, говоря об организации процесса голосования.

"В этот раз на нас ложится дополнительная нагрузка, так как в соответствии с законом "Об утверждении схемы одномандатных округов для проведения выборов депутатов Госдумы" за нами закреплены три одномандатных избирательных участка из закрытых генеральных консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, - сообщил Антонов. - Но в составе УИК достаточно много членов, имеющих опыт соответствующей работы, в частности, на недавнем референдуме по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Уверен, что он пригодится".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. В России проголосовать можно будет также 17 и 18 сентября. На зарубежных участках в ряде стран досрочное голосование началось с 3 сентября.