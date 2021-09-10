Посольство России в Латвии направило ноту в МИД из-за вандализма в отношении мемориала

РИГА, 10 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Латвии направило ноту в МИД республики в связи с осквернением мемориала в Риге. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении диппредставительства.

Посольство в осуждает акт вандализма в отношении мемориального камня (была похищена памятная табличка), установленного на месте начала операции по форсированию Киш-озера в октябре 1944 г. и освобождению Риги от немецко-фашистских захватчиков. https://t.co/qWqaDFBohp pic.twitter.com/5ssrIhycjI

"Посольство России в Латвии осуждает акт вандализма в отношении мемориального камня, установленного на месте начала операции по форсированию Киш-озера в октябре 1944 года (г. Рига, Яунциема гатве), с которого неизвестными лицами была сорвана и похищена памятная табличка, гласящая: "С этого места воины 374-й и 376-й стрелковых дивизий и 285-го отдельного механизированного батальона особого назначения 12 октября 1944 года начали форсирование Киш-озера и освобождение Риги от немецко-фашистских захватчиков", - отмечается в тексте.

"Расцениваем эту выходку как позорный акт надругательства над памятью тех, кто сражался и отдал свои жизни за избавление Латвии от коричневой чумы, - подчеркнули дипломаты. - Посольство уже направило ноту в МИД Латвии".