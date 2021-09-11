Генконсул РФ: в Японии успешно прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ успешно прошло в субботу на единственном в Японии избирательном участке в городе Тояма (административный центр одноименной префектуры). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул России в Ниигате Михаил Сергеев, который является председателем избирательной комиссии участка № 8368.

"Я считаю, что досрочное голосование прошло успешно, - сказал генконсул. - Избирателей было меньше, чем на прошлогоднем голосовании по поправкам к Конституции РФ. Вероятно, это связано с нынешней эпидемиологической обстановкой в Японии. Инцидентов не было, все прошло благополучно". Досрочное голосование проходило с 12:00 до 16:00 по местному времени (с 06:00 до 10:00 мск).

Основное голосование на выборах в Госдуму пройдет в Японии 19 сентября на четырех участках, организованных в посольстве в Токио, в генконсульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате. Участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 02:00 до 14:00 мск).

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.