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Песков: отношения между народами России и Украины остаются родственными

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Народы России и Украины сохраняют родственные отношения, хотя среди украинцев растет число "оболваненных пропагандой" людей. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию. Но все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", - сказал он.

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