Путин посетит основной этап учений "Запад-2021" в Нижегородской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап совместных учений России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне Мулино.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Позиция РФ и Белоруссии по учениям

Путин 9 сентября на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо. Он пояснил, что проведение совместных учений "логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивает свое присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)".

Лукашенко, в свою очередь, сказал, что Минск и Москва будут наращивать противодействие военным угрозам. Позднее он подверг критике позицию Запада, представители которого отказались наблюдать за белорусско-российскими учениями. Президент Белоруссии также назвал излишней озабоченность Запада по поводу проведения учений.

Как добавили в Минобороны РФ, сценарий "Запада-2021" не предполагает конкретизации противника. Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич говорил, что учения призваны продемонстрировать западным государствам бесперспективность разговора с позиции силы с Белоруссией, Россией и другими странами - членами ОДКБ.

Об учениях

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах двух стран. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства.